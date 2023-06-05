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Общество

9 из 10 псковичей стараются не допускать ошибок в деловой переписке – опрос

Правила русского языка в рабочей переписке в соцсетях и мессенджерах псковичи соблюдают тщательнее, чем в личных сообщениях. Реже всего за грамотностью следят молодые мужчины. В опросе сервиса SuperJob в преддверии Дня русского языка приняли участие представители экономически активного населения города.

9 из 10 псковичей утверждают, что всегда соблюдают орфографию и пунктуацию в деловом интернет-общении. В личной переписке правил русского языка придерживаются реже (75%), но и здесь большинство старается не допускать ошибок.

Мужчины менее принципиальны в вопросе грамотности: среди представителей сильного пола меньше тех, кто всегда соблюдает правила и в деловой (83%), и в личной переписке (63%), чем среди женщин (97 и 85% соответственно).

Старшее поколение к вопросам грамотности относится более щепетильно, чем те, кто моложе: среди горожан старше 45 в деловой переписке всегда соблюдают правила 93%, в личной — 84%, среди псковичей до 34 лет — 91 и 73% соответственно.

Требовательность к себе растет и с увеличением уровня дохода: из числа опрошенных с зарплатой от 80 тысяч рублей 95% всегда грамотны в бизнес-общении, 83% — в личном, среди тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей в месяц, таковых 84 и 75% соответственно.

«Закономерно, что граждане, считающие свой уровень знания русского языка близким к идеалу, и в рабочих, и в личных сообщениях соблюдают орфографию и пунктуацию значительно чаще двоечников». Однако и отличники признаются, что допускают ошибки: «Т9 меняет слова-буквы!»; «Иногда люблю посмеяться, умышленно искажая правописание. Аудиторию это веселит».

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