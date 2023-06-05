В России предложили ограничить число микрозаймов на одного человека

10:14, 05 июня 2023, ПАИ

В Центробанке предложили меры по защите заёмщиков микрофинансовых организаций (МФО). В их числе ограничение числа микрозаймов на одного человека до двух-трёх. Такую инициативу в ЦБ направили депутаты фракции «Справедливая Россия», пишет газета «Известия».

Кроме того, предлагается проводить проверку платежеспособности заёмщиков, долговой нагрузки и другие меры, следует из обращения.

«Сегодня микрофинансовые займы получить намного проще — они выдаются зачастую без особого подтверждения платежеспособности гражданина. Количество таких займов, которые может оформить один клиент, также никак не ограничено», — сказал депутат от фракции «Справедливая Россия» Александр Аксененко.

Действующие сегодня ограничения для МФО, например обязательное получение лицензии ЦБ можно считать недостаточными, говорится в письме.

«К предложенным мерам стоит добавить создание системы микрокредитования на основе учреждений с госучастием, в которых будет существенно снижен процент, под который выдаются такие продукты», — считает депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Александр Якубовский.