Губернаторский симфонический оркестр выступит в Гдовской крепости в День России

10:30, 05 июня 2023, ПАИ

Культурно-просветительский музыкальный фестиваль под открытым небом «На страже мира. Эхо старой крепости» пройдёт в Гдовском районе 12 июня. Для зрителей с праздничной программой выступит Губернаторский симфонический оркестр Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

В 2023 году площадкой для концерта станет сердце муниципалитета – кремль Гдовской крепости, одной из старейших в России. Выбор её в качестве локации поддерживается и исторической значимостью объекта – в этом году исполняется 700 лет с момента упоминания Гдова в летописи.

«Мероприятие стало традиционным для региона. Объединяющей темой масштабных концертов является боевая слава прошедших веков. В 2021 году концерты были посвящены 800-летию князя-полководца Александра Невского, в 2022-м – 780-летию одной из самых известных ратных побед князя Александра Невского над крестоносцами на Чудском озере – сражению, вошедшему в историю как Ледовое побоище», – отметили в пресс-службе правительства.

Начало концерта в 19:00. Вход свободный.