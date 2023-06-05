Гендиректор «Газпром межрегионгаз Псков» принял участие в совещании компаний группы «Газпром межрегионгаз»

10:26, 05 июня 2023, ПАИ

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» и ООО «Газпром газификация» Сергей Густов провёл совещание с руководителями региональных газовых компаний и газораспределительных организаций, входящих в группу «Газпром межрегионгаз». В мероприятии также приняли участие первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, губернатор Владимирской области Александр Авдеев, член правления, начальник департамента ПАО «Газпром» Владимир Марков и руководители компаний - региональных операторов газификации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз».

В совещании принял участие генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников.

Участники обсудили развитие газоснабжения и газификации субъектов Российской Федерации, реализацию мероприятий по догазификации домовладений, медицинских и образовательных учреждений, обеспечение безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, платёжную дисциплину потребителей, поставки газа действующим и будущим абонентам. С докладом о стратегии развития группы «Газпром межрегионгаз» выступил Сергей Густов. Также он вручил почётные грамоты ООО «Газпром межрегионгаз» отличившимся руководителям.

В настоящее время пятилетние программы развития газоснабжения и газификации реализуются в 72 субъектах страны, благодаря им до 2025 года ещё более 700 тысяч абонентов более чем в четырёх тысячах населённых пунктов получат возможность подключиться к экономичному и экологичному топливу – природному сетевому газу.

В рамках догазификации к настоящему времени от жителей регионов принято свыше 914 тысяч заявок, заключено более 857 тысяч договоров. Более 571 тысячи договоров исполнены – сети построены до границ земельных участков заявителей. К концу 2023 года эта цифра приблизится к 1 млн. Среди лидеров по исполнению договоров - Оренбургская и Пензенская области, Чеченская и Чувашская республики, республики Мордовия и Марий Эл.

Продолжается работа по догазификации медицинских и образовательных учреждений, которая стартовала весной текущего года. Принято около 300 заявок на подключение таких объектов к газовым сетям. Наибольший интерес к данному направлению социальной газификации фиксируется в Ростовской, Новосибирской и Оренбургской областях, а также в Республике Башкортостан.

«Компании группы «Газпром межрегионгаз» осуществляют поставки природного газа 32 млн абонентов – жителей нашей страны. Надёжное газоснабжение домовладений, социальных объектов и промышленности, расширение газовой инфраструктуры, развитие внутреннего рынка за счёт подключения новых потребителей – это приоритеты компании. С 2005 года в домах и квартирах 1,2 млн российских семей стало теплее и комфортнее, бизнес получил дополнительные импульсы, появились новые точки роста в социально-экономической жизни республик, краев и областей. Впереди ещё много работы по всем обозначенным направлениям, и я уверен, что вектор на укрепление сотрудничества всех участников процессов газификации и догазификации продолжится, а значит, и все поставленные высшим руководством страны задачи будут выполнены», – отметил Сергей Густов.