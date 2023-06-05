В Пскове начались работы по борьбе с борщевиком Сосновского

10:58, 05 июня 2023, ПАИ

В Пскове начались работы по борьбе с борщевиком Сосновского, сообщил на своей странице «ВКонтакте» депутат городской Думы Сергей Гаврилов.

«Отправлен депутатский запрос в администрацию Пскова с адресами в микрорайонах Учхоз и Кресты по обращениям жителей, где незамедлительно надо начать обработку территорий, учитывая быстрый рост ядовитого растения», - рассказал Сергей Гаврилов.

В частности, обработка необходима на Ленинградском шоссе, на улицах Кислякова, Соловьиной, Слинина, Трояновского, Куприна, Земской.