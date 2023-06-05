Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пскове начались работы по борьбе с борщевиком Сосновского

В Пскове начались работы по борьбе с борщевиком Сосновского, сообщил на своей странице «ВКонтакте» депутат городской Думы Сергей Гаврилов.

Фото: ПАИ

«Отправлен депутатский запрос в администрацию Пскова с адресами в микрорайонах Учхоз и Кресты по обращениям жителей, где незамедлительно надо начать обработку территорий, учитывая быстрый рост ядовитого растения», - рассказал Сергей Гаврилов.

В частности, обработка необходима на Ленинградском шоссе, на улицах Кислякова, Соловьиной, Слинина, Трояновского, Куприна, Земской.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 июня 2023

Вышел в эфир новый выпуск программы «Псковский телеграм Online»
05 июня 2023

До 24 градусов прогреется воздух в Псковской области 6 июня
05 июня 2023

Новые спортивные площадки появятся в четырёх районах Псковской области
05 июня 2023

В Пскове начались работы по борьбе с борщевиком Сосновского
05 июня 2023

В России предложили ограничить число микрозаймов на одного человека
05 июня 2023

Праздник для детей организуют сегодня в Псковском перинатальном центре
05 июня 2023

Процесс выдвижения кандидатов на выборы губернатора начался в Псковской области
05 июня 2023

Путеводитель по отдыху в Псковской области. ЛОНГРИД

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...