Вышел в эфир новый выпуск программы «Псковский телеграм Online»
Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» вышел в эфир сегодня, 5 июня.
В преддверии профессионального праздника о том, чем занимаются социальные работники, и о тех, кому они помогают, ведущие Надежда Назаренко и Александр Машкарин поговорят с председателем комитета по социальной защите Псковской области Ольгой Евстигнеевой.
О традициях празднования Дня Святой Троицы в Псковской области, о том, какие были и сохранились приметы и обряды в Духов День, ведущим расскажет сотрудник Псковского музея-заповедника Евгения Кривенко.
Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» на сайте ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и в группах агентства и телеканала «ВКонтакте».
О детективной истории про австрийского поручика в начале XX века рассказали псковские архивисты