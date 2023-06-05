Вышел в эфир новый выпуск программы «Псковский телеграм Online»

11:32, 05 июня 2023, ПАИ

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» вышел в эфир сегодня, 5 июня.

В преддверии профессионального праздника о том, чем занимаются социальные работники, и о тех, кому они помогают, ведущие Надежда Назаренко и Александр Машкарин поговорят с председателем комитета по социальной защите Псковской области Ольгой Евстигнеевой.

О традициях празднования Дня Святой Троицы в Псковской области, о том, какие были и сохранились приметы и обряды в Духов День, ведущим расскажет сотрудник Псковского музея-заповедника Евгения Кривенко.

Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» на сайте ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и в группах агентства и телеканала «ВКонтакте».