До 24 градусов прогреется воздух в Псковской области 6 июня

11:30, 05 июня 2023, ПАИ

Переменная облачность без осадков ожидается на территории Псковской области 6 июня. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью от 4 до 9 метров в секунду.

Температура воздуха по области составит ночью от +2 до +7 градусов, днём – от +19 до +24 градусов.

Атмосферное давление будет выше нормы.