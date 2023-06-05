До 24 градусов прогреется воздух в Псковской области 6 июня
Переменная облачность без осадков ожидается на территории Псковской области 6 июня. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер западных направлений со скоростью от 4 до 9 метров в секунду.
Температура воздуха по области составит ночью от +2 до +7 градусов, днём – от +19 до +24 градусов.
Атмосферное давление будет выше нормы.
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