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Общество

Определены сроки перехода на новую модель высшего образования в России

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил, что масштабный переход на новую модель высшего образования начнётся в 2026/2027 учебном году. Об этом пишет РИА Новости.

По словам министра, на данный момент сформировалось полное представление о новой системе и идёт активная нормативная работа для её внедрения, включая изменения в федеральном законодательстве и принятие новых нормативных актов.

«Наша задача сейчас – нормативно провести большую работу, потому что там есть целый ряд изменений на уровне федерального законодательства и большое количество новых нормативных правовых актов, которые должны принять и министерство, и правительство», – отметил министр.

Реформа проводится в соответствии с указом президента России и направлена на совершенствование национальной системы высшего образования.

Ранее сообщалось, что министр образования рассказал о новом подходе к распределению бюджетных мест в вузах.

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Определены сроки перехода на новую модель высшего образования в России

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