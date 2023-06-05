О детективной истории про австрийского поручика в начале XX века рассказали псковские архивисты

12:04, 05 июня 2023, ПАИ

О детективной истории про австрийского поручика в начале XX века рассказали сотрудники Государственного архива Псковской области в телеграм-канале учреждения.

Для этого специалистам пришлось обратиться к материалам 1914 года. До начала Первой мировой войны остается около 20 дней. В это время в адрес Псковского губернского жандармского управления поступает предписание отдельного корпуса жандармов. В нем запрос об установлении наблюдения за поручиком запаса австрийских войск Максом фон Вимпфеном.

28 июня этот господин пересек границу. «Судя по купленному билету, того же числа отправился в город Псков. Докладывая изложенное, покорнейше прошу Ваше высокоблагородие не отказать в распоряжении установить за Максом фон Вимпфеном наблюдение для выяснения цели его приезда, связей и сношений, так как фон Вимпфен подозревается в причастности к военному шпионству. Данные наблюдения за Вимпфеном вместе с собранными о нем и его связях и знакомствах сведениями, покорнейше прошу не отказать сообщить мне для доклада штабу округа», - отмечено в секретных материалах.

Дальнейшая судьба фон Вимпфена по документам псковского архива не прослеживается.