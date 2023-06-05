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Общество

Десять новых контейнеров для ТКО установили в Дновском районе

Десять новых контейнеров для ТКО установили в Выскодской волости Дновского района. Об этом ПАИ сообщили в филиале ООО «Экопром».

Фото: филиал ООО «Экопром»

Баки установили в посёлке Дачное, деревне Выскодь и деревне Морино по следующим адресам:

– посёлок Дачное: дом 20, улица Центральная; дом 4 и дом 42, улица Дновская; дом 12, улица Заводская; дом 13, переулок Полевой; дом 78, улица Шоссейная – вывоз по субботам;

– деревня Выскодь: дом 2, улица Новая; дом 66, улица Заречная; дом 1, улица Советская – вывоз по субботам.

– деревня Морино: дом 39, улица Совхозная – вывоз по воскресеньям.

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