Десять новых контейнеров для ТКО установили в Дновском районе
Десять новых контейнеров для ТКО установили в Выскодской волости Дновского района. Об этом ПАИ сообщили в филиале ООО «Экопром».
Баки установили в посёлке Дачное, деревне Выскодь и деревне Морино по следующим адресам:
– посёлок Дачное: дом 20, улица Центральная; дом 4 и дом 42, улица Дновская; дом 12, улица Заводская; дом 13, переулок Полевой; дом 78, улица Шоссейная – вывоз по субботам;
– деревня Выскодь: дом 2, улица Новая; дом 66, улица Заречная; дом 1, улица Советская – вывоз по субботам.
– деревня Морино: дом 39, улица Совхозная – вывоз по воскресеньям.
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