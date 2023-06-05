На экскурсию-приключение по Поганкиным палатам приглашают псковичей

13:15, 05 июня 2023, ПАИ

Псковичей и гостей города приглашают на новую авторскую экскурсию-приключение по Поганкиным палатам Псковского музея-заповедника. Экскурсия носит название «Дом, который построил Поганкин» и предлагает окунуться в таинственную атмосферу уникальных купеческих палат, наполненных загадочными историями о жизни их обитателей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

В XVII веке в Пскове было построено много каменных купеческих палат, но самыми крупными из них были Поганкины. Своими толстыми стенами, маленькими окнами и железными дверями с крепкими засовами они больше напоминали крепость.

«Палаты с богатым убранством принадлежали купцу Сергею Ивановичу Поганкину с сыновьями и внуками. Но, прожив в них всего 32 года, семья Поганкиных полностью исчезает, и её следы теряются во времени. Также бесследно пропали и все богатства. И только спустя 300 лет историкам удалось узнать все тайны этого дома», – рассказала ведущий методист методического отдела Псковского музея-заповедника Жанна Аракчеева.

Участников экскурсии ждет путешествие по всем трём этажам палат. Вместе с музейщиками они пройдут «сквозь стену» по внутристенной лестнице и окажутся в палате для пиров, а также узнают историю семьи Поганкина – почему Сергей Поганкин сколачивал капитал, строил крепкие палаты на века, а семья прожила в этом доме чуть более 30 лет. Легенды же о деяниях оборотистого купца и правдивые рассказы о его торговой деятельности раскроют секреты Псковского торга.

Место встречи: фойе главного здания Псковского музея-заповедника (улица Некрасова, 7).

Обязательна предварительная запись по телефону: 8 (8112) 66-33-11.