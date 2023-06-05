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Эксперты ВШЭ оценили креативный потенциал семи населённых пунктов Псковской области

Оценку креативному потенциалу семи населённых пунктов Псковской области дали эксперты Высшей школы экономики на стратегической сессии по развитию креативных индустрий региона, которая проходит сегодня, 5 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: Андрей Кокшаров

Оценки территорий были составлены с точки зрения заинтересованности туристов через анализ фотографий, размещённых в соцсети «ВКонтакте», а также на основе сервиса 2GIS – оценки, комментарии, отметки. Таким образом, эксперты ВШЭ сделали оценку Пушкинских Гор, Печор, Порхова, Серёдки, Себежа, Палкино и Усвят.

В ходе исследования было проанализировано 36 500 фотографий.

В частности, в Себеже эксперты выделили ландшафтную привлекательность, музеи и объекты культурного наследия.

Основным туристическим объектом Печор эксперты назвали Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Эксперты добавили, что остальные точки значительно меньше привлекают внимание людей, приезжающих в Печоры.

Пушкинские Горы, по их мнению, ассоциируются у туристов в первую очередь с литературным наследием. Связано это с творчеством Пушкина и Довлатова. Основные точки притяжения – экопарк «Зооград» и Свято-Успенский Святогорский мужской монастырь.

«Это не только паломники, но и обычные туристы, которых притягивает монастырь», – отметил директор центра прикладных и полевых исследований Института исследований культуры факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Владимир Картавцев.

Также эксперт считает перспективным развитие транспортной велосипедной инфраструктуры в Пушкиногорском районе. Помимо этого, необходимо развивать гастрономический туризм и гостиничный бизнес, уточнил Владимир Картавцев.

Напомним, что вчера в медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая развитию креативных индустрий в Псковской области.

Добавим, что развитием креативных индустрий в Псковской области займётся специально созданная рабочая группа.

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