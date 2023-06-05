Эксперты ВШЭ оценили креативный потенциал семи населённых пунктов Псковской области

15:27, 05 июня 2023, ПАИ

Оценку креативному потенциалу семи населённых пунктов Псковской области дали эксперты Высшей школы экономики на стратегической сессии по развитию креативных индустрий региона, которая проходит сегодня, 5 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Оценки территорий были составлены с точки зрения заинтересованности туристов через анализ фотографий, размещённых в соцсети «ВКонтакте», а также на основе сервиса 2GIS – оценки, комментарии, отметки. Таким образом, эксперты ВШЭ сделали оценку Пушкинских Гор, Печор, Порхова, Серёдки, Себежа, Палкино и Усвят.

В ходе исследования было проанализировано 36 500 фотографий.

В частности, в Себеже эксперты выделили ландшафтную привлекательность, музеи и объекты культурного наследия.

Основным туристическим объектом Печор эксперты назвали Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Эксперты добавили, что остальные точки значительно меньше привлекают внимание людей, приезжающих в Печоры.

Пушкинские Горы, по их мнению, ассоциируются у туристов в первую очередь с литературным наследием. Связано это с творчеством Пушкина и Довлатова. Основные точки притяжения – экопарк «Зооград» и Свято-Успенский Святогорский мужской монастырь.

«Это не только паломники, но и обычные туристы, которых притягивает монастырь», – отметил директор центра прикладных и полевых исследований Института исследований культуры факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Владимир Картавцев.

Также эксперт считает перспективным развитие транспортной велосипедной инфраструктуры в Пушкиногорском районе. Помимо этого, необходимо развивать гастрономический туризм и гостиничный бизнес, уточнил Владимир Картавцев.

Напомним, что вчера в медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая развитию креативных индустрий в Псковской области.

Добавим, что развитием креативных индустрий в Псковской области займётся специально созданная рабочая группа.