Выставкой и концертом 6 июня завершатся Дни пушкинской поэзии в Псковской области

13:50, 05 июня 2023, ПАИ

Выставкой и концертом 6 июня завершатся Дни пушкинской поэзии и русской культуры (LVII Всероссийский Пушкинский праздник поэзии) в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Экспозиция называется «Сказки Пушкина». В неё включили 70 произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства, созданных Михаилом Нестеровым, Владимиром Маковским, Татьяной Мавриной, Владимиром Милашевским, Яковом Троупянским, другими живописцами, графиками, скульпторами. Все эти работы прибыли в псковские пушкинские места из Северной столицы, из фондовых коллекций Всероссийского музея А. С. Пушкина.

Как пояснили в «Михайловском», этой выставкой два музея отмечают 190-летие со времени создания двух пушкинских сказок — «О рыбаке и рыбке» и «О мертвой царевне и семи богатырях». Иллюстрации к ним дополнены рядом жанровых картин, рассказывающих о жизни поэта в родовом имении.

Открытие выставки состоится в 14:00. После вернисажа, в 15:00, всех желающих пригласят на концертную программу «Венок Пушкину». Перед жителями и гостями Святогорья выступят студенты и преподаватели Санкт-Петербургского государственного института культуры и квартет струнных инструментов Калининградского симфонического оркестра.