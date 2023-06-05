Первенство Пскова по велоспорту пройдёт 10 июня

17:16, 05 июня 2023, ПАИ

Первенство Пскова по велоспорту пройдёт 10 июня с 10:00 до 15:00. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил директор областного центра спортивной подготовки Андрей Сидоров.

Андрей Сидоров отметил, что такие гонки проходят в Пскове уже в седьмой раз, но в этом году для участников подготовили новый маршрут, который будет проходить от стадиона «Машиностроитель» по улице Спортивной и Гражданской, затем поворот на улицу Яна Фабрициуса и Кузнецкую. Дистанция гонки почти 30 километров.

В связи с проведением соревнований с 10:00 до 15:00 будут перекрыты участки дорог, по которым проходит маршрут. Сами гонки начнутся в 12:00.

Отдельно Андрей Сидоров добавил, что ожидается около 100 участников. Это дети и спортсмены из Пскова, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и Великих Лук.

Подать заявку на участие в соревнованиях можно через группу «Вело Псков – транспорт, спорт велосипед» в соцсети «ВКонтакте» или зарегистрироваться на месте. Участие бесплатное, но нужно предъявить медицинскую справку.