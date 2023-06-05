166,4 млн рублей направлено на соцвыплаты псковским льготникам

15:27, 05 июня 2023, ПАИ

166,4 млн рублей направлено в органы социальной защиты городов и районов Псковской области на финансирование мер социальной поддержки. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

Средства получат труженики тыла, ветераны труда Псковской области, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, сельские специалисты, проживающие в сельской местности, многодетные семьи, дети из малообеспеченных семей, опекаемые семьи.

Также направлены денежные средства на выплату субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Сейчас ведётся зачисление средств на счета граждан.