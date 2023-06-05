166,4 млн рублей направлено на соцвыплаты псковским льготникам
166,4 млн рублей направлено в органы социальной защиты городов и районов Псковской области на финансирование мер социальной поддержки. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.
Средства получат труженики тыла, ветераны труда Псковской области, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, сельские специалисты, проживающие в сельской местности, многодетные семьи, дети из малообеспеченных семей, опекаемые семьи.
Также направлены денежные средства на выплату субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Сейчас ведётся зачисление средств на счета граждан.
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