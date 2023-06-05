Пушкинский заповедник обработали от личинок комаров

15:34, 05 июня 2023, ПАИ

Берега водоёмов и другие сырые и болотистые места на территориях мемориальных усадеб Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» и в их окрестностях обработали от личинок комаров. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения со ссылкой на главного хранителя территорий Пушкинского заповедника, заместителя директора музея по развитию и продвижению Екатерину Дмитриеву.

По договору с «Михайловским» эту работу на площади в три гектара выполнили сотрудники филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области в Опочецком, Красногородском, Пушкиногорском, Новоржевском, Пыталовском районах».

Для обработки были использованы специальные, разрешённые Росздравом биологически активные вещества. Они уничтожают только личинки комаров и безопасны для людей, животных и птиц. Дезинсекция позволит значительно уменьшить численность второго и, соответственно, всех последующих (до шести в течение одного сезона) поколений комаров.

Екатерина Дмитриева напомнила, что этой весной в Пушкинском заповеднике уже провели две противоклещевые обработки — в конце апреля и в последние дни мая, в канун открытия Дней пушкинской поэзии и русской культуры (LVII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии).