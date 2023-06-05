Спешивший к девушке гражданин Италии нарушил госграницу в Псковской области

15:53, 05 июня 2023, ПАИ

В Себежском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали гражданина Италии за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации в обход установленного пункта пропуска. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Нарушитель пересек границу Латвии и России и направлялся в Москву к девушке, с которой познакомился в социальных сетях. Документов на право пересечения государственной границы у молодого человека не было.

За совершенное правонарушение в отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации». Судом в отношении правонарушителя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Печорском районе пограничники пресекли попытку незаконного пересечения госграницы двумя жителями Центральной Азии. Мужчины планировали незаконно убыть в Эстонскую Республику. Правонарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов с выдворением из РФ.