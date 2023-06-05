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Общество

Новый выпуск передачи «Секреты тела» выйдет в эфир 6 июня

21-й выпуск передачи «Секреты тела» выйдет на телеканале «Первый Псковский» 6 июня.

Врач-травматолог, заведующий псковским отделением спортивной медицины Евгений Васильев отвечает на самые частые вопросы телезрителей, рассказывает о важности составляющих триединства человека: крепком духе, чистой душе и здоровом теле, а также о ряде проблем, связанных с нарушением проводниковой системы организма.

Для поддержания правильного функционирования позвоночника и устранения болевых ощущений специалисты рекомендуют выполнять комплекс специальных упражнений.

Повтор выпуска программы «Секреты тела» можно будет посмотреть 10 июня в 9:50 на телеканале «Первый Псковский».

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