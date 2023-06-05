В 20% оценивает падение продаж и производства мебели псковский эксперт

17:58, 05 июня 2023, ПАИ

В 20-25 % оценивает падение продаж и производства мебели относительно предыдущих лет директор мебельного центра «12 стульев» в Пскове Андрей Денисов. Об этом он сообщил в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Он отметил, что снижение в 10 % – это средний показатель по стране. «Допустим, Москва и Санкт-Петербург не так сильно почувствовали это падение. Некоторые регионы тоже. К нам приезжают партнёры и говорят «а вот на Ставрополье всё хорошо», – сказал Андрей Денисов.

Он подчеркнул, что после снижения также поломалась вся статистика.

«Если мы предыдущие годы вели статистику и могли условно сказать, что по понедельникам у нас неплохие бывают результаты, значит надо задействовать больше персонала, чем обычно, а вот в среду можно передохнуть, допустим, или пятница – это день не наш совершенно, к примеру. Сейчас такого нет», – подчеркнул гость студии.

Андрей Денисов добавил, что бывают совершенно не связанные ни с чем всплески или, наоборот, глубокие падения. Он уточнил, что стало сложно предсказать поведенческую модель покупателя.