В Печорах на подростка составили протокол за езду без прав на мопеде

17:45, 05 июня 2023, ПАИ

Полиция составила протокол на подростка без водительского удостоверения, который управлял мопедом. Об этом сообщает газета «Печорская правда».

Так, двух несовершеннолетних, которые без прав управляли мопедами, привлекли к ответственности. Одному из них уже исполнилось 16 лет, и на него был составлен протокол. А на пассажира, который ехал без специальной экипировки, полицейские также составили протокол об административном правонарушении. И дополнительно к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ привлекут родителей подростка, так как ему всего 14 лет.

Также 2 июня в Изборске остановили для проверки документов мотоциклиста. После проведения медосвидетельствования выяснилось, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Мотоциклист неоднократно ранее задерживался за вождение в состоянии алкогольного опьянения и был осуждён по статье 264 УК РФ.

Помимо этого, 4 июня около 12:00 в центре Печор на улице Юрьевской у дома № 5 был остановлен автомобиль Volkswagen Passat, за рулём которого находился 35-летний печерянин. После медосвидетельствования оказалось, что мужчина управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. В итоге автомобиль с помощью эвакуатора транспортировали на спецстоянку, а в отношении гражданина составили протокол.