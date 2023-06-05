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Происшествия

В Печорах на подростка составили протокол за езду без прав на мопеде

Полиция составила протокол на подростка без водительского удостоверения, который управлял мопедом. Об этом сообщает газета «Печорская правда».

Так, двух несовершеннолетних, которые без прав управляли мопедами, привлекли к ответственности. Одному из них уже исполнилось 16 лет, и на него был составлен протокол. А на пассажира, который ехал без специальной экипировки, полицейские также составили протокол об административном правонарушении. И дополнительно к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ привлекут родителей подростка, так как ему всего 14 лет.

Также 2 июня в Изборске остановили для проверки документов мотоциклиста. После проведения медосвидетельствования выяснилось, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Мотоциклист неоднократно ранее задерживался за вождение в состоянии алкогольного опьянения и был осуждён по статье 264 УК РФ.

Помимо этого, 4 июня около 12:00 в центре Печор на улице Юрьевской у дома № 5 был остановлен автомобиль Volkswagen Passat, за рулём которого находился 35-летний печерянин. После медосвидетельствования оказалось, что мужчина управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. В итоге автомобиль с помощью эвакуатора транспортировали на спецстоянку, а в отношении гражданина составили протокол.

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