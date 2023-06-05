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Общество

Что происходит с мебельным рынком, объяснил псковский эксперт

Что происходит с мебельным рынком и в каком состоянии он находится, объяснил директор мебельного центра «12 стульев» Андрей Денисов в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

На фото Андрей Денисов. Фото: ПАИ

«На мебельном рынке очень широкое предложение. Это высококонкурентная среда, и я бы не сказал, что с уходом IKEA высвободилась какая-то ниша и люди побежали скорее что-то искать подобное. Некоторые компании выпускали мебель, подобную IKEA, мы привозили, ставили и в общем-то не получали такого отклика от покупателей», – сказал Андрей Денисов.

Гость студии объяснил, что это связано с продвижением, так как IKEA – это не столько про торговлю мебелью, а из-за большого представленного ассортимента это создание настроения.

«Мы стараемся у себя тоже создать определённое настроение, так, чтобы вы видели не просто кровать, шкаф, а всё, как вы видите у себя дома», – подчеркнул он.

Он также уточнил, что сейчас есть разные тенденции, например мебель в стиле лофт, которая требует минимального оформления, а есть мебель в классическом стиле, где нужно оформить так, как человек представляет себе «будуар Екатерины». «Конечно же, всё по-разному», – заметил Андрей Денисов.

Он также добавил, что в последнее время белорусская мебель наряду с российской пользуется повышенным вниманием со стороны покупателей. Этому способствуют широкая ассортиментная линейка и достойное качество конечной продукции, уточнил эксперт.

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