Великолукские студенты стали первыми на баскетбольном турнире АСБ
В Великих Луках завершился турнир по баскетболу АСБ. Об этом ПАИ сообщила редакция газеты «Великолукская правда. Новости» со ссылкой на сообщество «АСБ Региональный дивизион Псковская область».
В соревнованиях приняли участие шесть женских и семь мужских команд. Среди мужчин первое место заняла команда ВЛГАФК, второе место – «Политехник», третье место – ВЛГАФК-2.
Среди девушек первое место заняла команда «Легенды», второе место – «Барсы» и третье место – ВЛГАФК.
Проект реализуется при финансовой поддержке Минспорта России в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».
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05 июня 2023
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