Великолукские студенты стали первыми на баскетбольном турнире АСБ

18:18, 05 июня 2023, ПАИ

В Великих Луках завершился турнир по баскетболу АСБ. Об этом ПАИ сообщила редакция газеты «Великолукская правда. Новости» со ссылкой на сообщество «АСБ Региональный дивизион Псковская область».

В соревнованиях приняли участие шесть женских и семь мужских команд. Среди мужчин первое место заняла команда ВЛГАФК, второе место – «Политехник», третье место – ВЛГАФК-2.

Среди девушек первое место заняла команда «Легенды», второе место – «Барсы» и третье место – ВЛГАФК.

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