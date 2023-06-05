ВИДЕО Спектакль «Казаки в Париже» проходит в Пскове

19:35, 05 июня 2023, ПАИ

Вокально-хореографический спектакль «Казаки в Париже» в исполнении артистов Государственного театра танца «Казаки России» проходит сейчас в Зелёном театре в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Действие спектакля переносит зрителя в 1814 год, когда русская армия во главе с императором Александром I взяла Париж и русские войска и казаки вошли во французскую столицу.