ВИДЕО Спектакль «Казаки в Париже» проходит в Пскове
Вокально-хореографический спектакль «Казаки в Париже» в исполнении артистов Государственного театра танца «Казаки России» проходит сейчас в Зелёном театре в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.
Действие спектакля переносит зрителя в 1814 год, когда русская армия во главе с императором Александром I взяла Париж и русские войска и казаки вошли во французскую столицу.
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