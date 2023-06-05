Жители присоединённых территорий смогут обратиться в любой центр занятости
Теперь жители ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей могут обратиться в любой центр занятости, а не только по месту регистрации, сообщил ресурс «Объясняем.рф».
Там вам помогут найти новую работу или отправят на переобучение для получения востребованной специальности.
Обратиться могут:
- нетрудоустроенные;
- люди под риском увольнения;
- те, кого перевели на неполный рабочий день или отправили в неоплачиваемый отпуск.
Адрес ближайшего центра занятости можно найти здесь.
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