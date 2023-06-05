Жители присоединённых территорий смогут обратиться в любой центр занятости

21:59, 05 июня 2023, ПАИ

Теперь жители ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей могут обратиться в любой центр занятости, а не только по месту регистрации, сообщил ресурс «Объясняем.рф».

Там вам помогут найти новую работу или отправят на переобучение для получения востребованной специальности.

Обратиться могут:

нетрудоустроенные;

люди под риском увольнения;

те, кого перевели на неполный рабочий день или отправили в неоплачиваемый отпуск.

Адрес ближайшего центра занятости можно найти здесь.