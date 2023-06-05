Латвийская актриса Лилита Озолиня умерла на 76-м году жизни

22:15, 05 июня 2023, ПАИ

На 76-м году жизни умерла латвийская актриса Лилита Озолиня, сообщил корреспондент РИА Новости.

«С глубокой скорбью сообщаем, что 5 июня неожиданно скончалась Лилита Озолиня», – говорится в публикации театра «Дайлес».

Лилита Озолиня родилась в 1947 году в Риге. С 1966-го начала работать в Художественном театре имени Яна Райниса, который сейчас называется театром «Дайлес». Актриса снималась в кино с 1969 года, наиболее известные роли сыграла в фильмах латышского режиссёра Алоиза Бренча.

Большую популярность в Советском Союзе ей принесла роль Марты в телесериале 1980 года «Долгая дорога в дюнах». С 1983-го Озолиня – заслуженная артистка Латвийской ССР.