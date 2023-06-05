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Общество

Съёмочная группа телешоу «Формула еды» посетила Изборский музей

Съёмочная группа телеканала «Россия 1» посетила Изборский музей для съёмок туристического блока передачи «Формула еды», сообщили в пресс-службе музея.

Фото Изборского музея-заповедника

Ведущие передачи Сергей Агапкин и Сессиль Плеже узнали необычные факты из истории Изборска, прогулялись по боевому ходу и вместе с экскурсоводом Изборского музея-заповедника спустились по тайному ходу к воде.

Также съёмочная группа познакомились с представителями народа сето, которые в этот день приехали из деревни Сигово.

«Формула еды» – это познавательное, красивое гастрономическое шоу-путешествие по России, в котором ведущие показывают отечественное производство полного цикла: от выращивания до фасовки и потребления. Программа, в которой можно будет увидеть Изборский музей, выйдет в эфир ближе к осени.

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