Съёмочная группа телешоу «Формула еды» посетила Изборский музей

23:52, 05 июня 2023, ПАИ

Съёмочная группа телеканала «Россия 1» посетила Изборский музей для съёмок туристического блока передачи «Формула еды», сообщили в пресс-службе музея.

Ведущие передачи Сергей Агапкин и Сессиль Плеже узнали необычные факты из истории Изборска, прогулялись по боевому ходу и вместе с экскурсоводом Изборского музея-заповедника спустились по тайному ходу к воде.

Также съёмочная группа познакомились с представителями народа сето, которые в этот день приехали из деревни Сигово.

«Формула еды» – это познавательное, красивое гастрономическое шоу-путешествие по России, в котором ведущие показывают отечественное производство полного цикла: от выращивания до фасовки и потребления. Программа, в которой можно будет увидеть Изборский музей, выйдет в эфир ближе к осени.