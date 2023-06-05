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Культура

10 июня псковичей приглашают на концерт органистки из Москвы

10 июня в 16:30 в лютеранской кирхе святого Петра в Печорах выступит органистка из Москвы Екатерина Табакова, сообщили ПАИ организаторы концертов. 

В программе: Н. Брунс — Прелюдия соль мажор; С. Рахманинов — А. Шмитов — «Всенощное бдение»: «Благослови, душе моя, Господа», «Ныне отпущаеши»; И. С. Бах — Концерт для органа ля минор BWV 593; М. Таривердиев — Хорал (из Концерта для органа № 2 «Полифоническая тетрадь»); Ф. Мендельсон — Соната № 6 ре минор ор.65/6; О. Янченко — Медитация; М. Регер — Интродукция и пассакалия ре минор.

Концерт состоится по адресу: улица Гагарина, 12а.

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