В тюрьме умер шпионивший в пользу России экс-агент ФБР

07:22, 06 июня 2023, ПАИ

Бывший сотрудник Федерального бюро расследований США Роберт Ханссен умер в возрасте 79 лет в американской тюрьме. Об этом 5 июня сообщил телеканал CBS со ссылкой на директора по связям с общественностью Бюро тюрем Кристи Брешерс, пишет ТАСС.

«Персонал [тюрьмы] обратился за неотложной помощью, - передает телеканал слова Брешерс. - Впоследствии заключенный был объявлен мертвым».

Роберт Ханссен был задержан 20 февраля 2001 года. Согласно данным следствия, с 1985 года он передавал данные об американской электронной разведке, о сотрудниках КГБ, работавших на американцев в качестве двойных агентов.

После распада СССР в 1991 году он прекратил эту деятельность и возобновил ее в 1999 году. Ханссен признал вину и в 2002 году был приговорен к пожизненному заключению без права на помилование.