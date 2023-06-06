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Псковичам рассказали, какие льготы налогообложения действуют на гаражи

Псковичам рассказали, какие льготы налогообложения действуют на гаражи. Налог на имущество в отношении находящихся в собственности физических лиц гаражей и гаражных боксов исчисляется налоговыми органами на основе сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Фото: ПАИ

Напомним, данная информация представляется в налоговые органы органами Росреестра, осуществляющими кадастровый учёт и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (пункт 2 статьи 408 НК РФ).

Для гаражей и гаражных боксов действуют льготные условия налогообложения, установленные главой 32 Налогового кодекса РФ:

– налоговые ставки, устанавливаемые нормативно-правовыми актами представительных органов муниципальных образований, не могут превышать 0,3 % (пункт 2 статьи 406 НК РФ);

– для 15 категорий налогоплательщиков, перечисленных в статье 407 НК РФ (включая инвалидов I и II групп инвалидности, предпенсионеров, пенсионеров, военнослужащих), предоставляется льгота, освобождающая их от налога в отношении одного объекта налогообложения, не используемого в предпринимательской деятельности;

– десятипроцентное ограничение ежегодного предельного роста суммы налога по сравнению с налогом в отношении соответствующего объекта за предыдущий налоговый период (пункт 8.1 статьи 408 НК РФ);

– для гаража, образованного с 2018 года, для первого налогового периода, за который исчисляется налог, применяется понижающий коэффициент 0,6 (пункт 8.2 статьи 408 НК РФ). 

«Для применения перечисленных условий налогообложения используются сведения ЕГРН о виде объекта недвижимости – «гараж», назначении здания – «гараж» либо об адресе объекта, содержащего идентификационный элемент адресации, указывающий на «гараж» («г-ж»)», – рассказали в УФНС.

Кроме того, объекты, созданные до 1 сентября 2021 года, которые в соответствии с правоустанавливающими или правоудостоверяющими документами либо в соответствии с записями ЕГРН имеют наименование или назначение «гаражный бокс», признаются гаражами (часть 5 статьи 18 Федерального закона от 05.04.2021 № 79-ФЗ). Для таких объектов также применяются вышеперечисленные особенности налогообложения.

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