Верхняя часть Каховской ГЭС разрушена при обстреле, началось затопление

09:59, 06 июня 2023, ПАИ

Верхняя часть Каховской ГЭС разрушена в результате обстрела, сама дамба водохранилища уцелела, сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. Об этом пишет РИА Новости.

Ряд телеграм-каналов в ночь на вторник распространили информацию, что Каховская ГЭС якобы полностью разрушена. Некоторые опубликовали кадры рухнувшей дамбы.

«Было несколько попаданий в два часа ночи в верхнюю часть ГЭС, где находятся шандоры (балки, предназначенные для перекрытия водопропускного отверстия. – Ред.), где непосредственно находятся задвижки, и ее снесло. Дамба не разрушена, и это огромное счастье», – сказал Леонтьев.

Эвакуация населения из города не требуется, однако она может понадобиться в населенных пунктах ниже по течению – Корсунках и Днепрянах, уточнил Леонтьев. Всего в зону подтопления могут попасть порядка 300 домов. «Сейчас мы поймем, автобусы с маршрутов мы сняли, будем готовы, если потребуется, вывезти людей, эвакуировать. Но катастрофы не произойдет», – заверил он.

Каховская ГЭС – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Ее разрушение может привести к гибели тысяч людей.

Россия ранее распространила в СБ ООН письмо с призывом прекратить провокации с обстрелом ГЭС со стороны украинских войск.