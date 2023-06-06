Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

58% псковичей выступают за ограничение скорости электросамокатов

За ограничение скорости электросамокатов и велосипедов до 15 км/ч, запрет ездить по пешеходным улицам и пользоваться этими видами транспорта лицам до 18 лет выступают 58 % псковичей. Чаще других эту идею поддерживают женщины, а также респонденты с детьми. В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Депутаты «Единой России» предложили ограничить скорость электросамокатов и электровелосипедов до 15 км/ч, запретить проезд по пешеходным улицам, а также пользоваться этими средствами передвижения людям до 18 лет. Инициативу уже поддержал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. За предлагаемые меры высказались и 58 % жителей Пскова, убежденных, что это поможет снизить число дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов. Против такого регулирования выступают 25 % псковичей, однако свою позицию опрошенные аргументируют по-разному: по мнению 16 %, обозначенные меры слишком жесткие («Подросткам все равно не запретишь — разумно было бы уменьшить ограничение по возрасту до 14 лет»), тогда как 9 % считают их слишком мягкими («15 км/ч — это высокая скорость!»).

Предлагаемые ограничения чаще поддерживают женщины (64 % против 51 % среди мужчин). Сторонников обозначенных мер регулирования больше среди родителей, чем среди бездетных (61 % против 56 %).

Опрошенные до 34 лет разделяют мнение о чрезмерности запретов чаще, чем старшее поколение (19 % против 13 %).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 июня 2023

В Пушкинский день псковичи почтили память великого поэта
06 июня 2023

В Псковском районе ремонтируют участок дороги Быстроникольское – Черская
06 июня 2023

Асфальт восстанавливают на улице Ветряной в Пскове
06 июня 2023

Более 1400 гектаров кукурузы высадили в Псковском районе
06 июня 2023

Сирены включат в Пскове в 8:00 7 июня
06 июня 2023

Горячую линию для вопросов о выборах открыли в Псковской области
06 июня 2023

Псковичам рассказали, какие льготы налогообложения действуют на гаражи
06 июня 2023

Важный инфраструктурный проект будет реализован в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...