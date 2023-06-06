58% псковичей выступают за ограничение скорости электросамокатов

11:08, 06 июня 2023, ПАИ

За ограничение скорости электросамокатов и велосипедов до 15 км/ч, запрет ездить по пешеходным улицам и пользоваться этими видами транспорта лицам до 18 лет выступают 58 % псковичей. Чаще других эту идею поддерживают женщины, а также респонденты с детьми. В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Депутаты «Единой России» предложили ограничить скорость электросамокатов и электровелосипедов до 15 км/ч, запретить проезд по пешеходным улицам, а также пользоваться этими средствами передвижения людям до 18 лет. Инициативу уже поддержал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. За предлагаемые меры высказались и 58 % жителей Пскова, убежденных, что это поможет снизить число дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов. Против такого регулирования выступают 25 % псковичей, однако свою позицию опрошенные аргументируют по-разному: по мнению 16 %, обозначенные меры слишком жесткие («Подросткам все равно не запретишь — разумно было бы уменьшить ограничение по возрасту до 14 лет»), тогда как 9 % считают их слишком мягкими («15 км/ч — это высокая скорость!»).

Предлагаемые ограничения чаще поддерживают женщины (64 % против 51 % среди мужчин). Сторонников обозначенных мер регулирования больше среди родителей, чем среди бездетных (61 % против 56 %).

Опрошенные до 34 лет разделяют мнение о чрезмерности запретов чаще, чем старшее поколение (19 % против 13 %).