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Общество

В Псковской области лесовосстановительные работы выполнены на площади почти в 2 тысячи га

В Псковской области в этом году лесовосстановительные работы выполнены на площади 1,8 тысячи га. В прошлом году работа по восстановлению лесов охватила свыше 6 тысяч га. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Кроме того, реализуется комплекс мер по защите лесного фонда. Так, в прошлом году лесопатологические обследования лесов проведены на площади более 146 га. Общий объем проведенных в 2022 году санитарно-оздоровительных мероприятий составил 52 га, из них выборочные санитарные рубки проведены на площади почти 39 га, сплошные санитарные рубки — на площади более 13 га. На всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений сформирован запас лесных семян для лесовосстановления. Общий объем — порядка 0,5 тонны.

В рамках проекта «Сохранение лесов» в Псковской области установлен региональный показатель по соотношению площади воспроизводства лесов (лесовосстановление и интенсивные рубки ухода в молодняках) к площади вырубленных лесных насаждений. Начиная с 2019 года этот показатель в регионе ежегодно выполняется более чем на 100%. В прошлом году, например, он составил 140%. Воспроизводством лесов занимаются арендаторы лесных участков, а на территории, свободной от аренды, — подведомственные учреждения Псковского лесопитомника и Противопожарного лесного центра в соответствии с доведенными госзаданиями.

Кроме того, в Псковской области ведется серьезная работа по охране лесов от возгораний. С 2011 года на территории субъекта эффективно используется и продолжает совершенствоваться система видеомониторинга лесных пожаров «Лесохранитель». За период использования системы удалось сократить среднюю площадь обнаружения и ликвидации лесных пожаров, практически более 90% лесных пожаров ликвидируются в течение суток. Сейчас круглосуточный контроль за землями лесного фонда осуществляют 93 камеры, которые охватывают около 90% площади лесов в регионе. По решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова для расширения региональной системы дистанционной охраны «Лесохранитель» будут приобретены дополнительные камеры видеонаблюдения за пожарной обстановкой в лесном фонде.

На протяжении ряда лет в регионе ведется и поэтапная модернизация специализированного автопарка для предупреждения и тушения лесных пожаров в рамках нацпроекта. Начиная с 2019 года в рамках реализации нацпроекта «Экология» в Противопожарный лесной центр поставлено 85 единиц лесопожарной техники и более 600 единиц лесопожарного оборудования. Уже в этом году парк Противопожарного лесного центра области пополнился двумя новыми гусеничными лесопожарными тракторами, которые заступили на дежурство на лесопожарные станции Пскова и Струг Красных.

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