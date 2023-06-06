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Общество

Победителей конкурса «Лучший по профессии» определили в псковском УМВД

Победители конкурса профессионального мастерства среди сотрудников патрульно-постовой службы полиции на звание «Лучший по профессии» определены в УМВД России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

  • В Псковском УМВД определили победителей конкурса «Лучший по профессии»
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • В Псковском УМВД определили победителей конкурса «Лучший по профессии»
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • В Псковском УМВД определили победителей конкурса «Лучший по профессии»
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • В Псковском УМВД определили победителей конкурса «Лучший по профессии»
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • В Псковском УМВД определили победителей конкурса «Лучший по профессии»
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • В Псковском УМВД определили победителей конкурса «Лучший по профессии»
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • В Псковском УМВД определили победителей конкурса «Лучший по профессии»
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области

По сумме общих баллов всех пройденных этапов победителями среди рядового и младшего начальствующего состава стали:

– полицейский отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по городу Пскову сержант полиции Дмитрий Мартынов (набрал в сумме 170,2 балла);

– инспектор отдельной роты патрульно-постовой службы ОМВД России по городу Великие Луки младший лейтенант полиции Владислав Кудрявцев (набрал в сумме 122,6 балла).

«Победители конкурса награждены дипломами и ценным подарком. Теперь Дмитрий Мартынов и Владислав Кудрявцев представят регион на всероссийском этапе конкурса, который пройдёт на базе всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России в июле текущего года», – отметили в пресс-службе.

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