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Общество

Исторический диктант «Хроники Пскова. Связь поколений» проведут 13 июня

Совет по молодёжной политике города Пскова при Псковской городской Думе совместно с ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека им. В. Я. Курбатова» при поддержке прокуратуры города Пскова и депутатов Псковской городской Думы проведут исторический диктант «Хроники Пскова. Связь поколений». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе гордумы.

К участию приглашаются обучающиеся 7-9 классов общеобразовательных учреждений города Пскова и студенты средних профессиональных образовательных организаций.

Участников ждут вопросы об истории города от времён первого упоминания Пскова в летописи до сегодняшних дней. Для ребят, набравших наибольшее количество баллов, организаторы планируют экскурсию в одно из знаковых исторических мест Псковского края.

Для участников необходима предварительная регистрация.

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