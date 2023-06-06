Исторический диктант «Хроники Пскова. Связь поколений» проведут 13 июня

12:10, 06 июня 2023, ПАИ

Совет по молодёжной политике города Пскова при Псковской городской Думе совместно с ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека им. В. Я. Курбатова» при поддержке прокуратуры города Пскова и депутатов Псковской городской Думы проведут исторический диктант «Хроники Пскова. Связь поколений». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе гордумы.

К участию приглашаются обучающиеся 7-9 классов общеобразовательных учреждений города Пскова и студенты средних профессиональных образовательных организаций.

Участников ждут вопросы об истории города от времён первого упоминания Пскова в летописи до сегодняшних дней. Для ребят, набравших наибольшее количество баллов, организаторы планируют экскурсию в одно из знаковых исторических мест Псковского края.

Для участников необходима предварительная регистрация.