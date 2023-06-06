8 июня стартует всероссийская акция «Танцевальный флешмоб ко Дню России»

12:18, 06 июня 2023, ПАИ

С 8 по 12 июня в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» пройдет всероссийская акция «Танцевальный флешмоб ко Дню России», сообщает Минкульт.

Школьники со всей страны могут принять участие в танцевальном флешмобе, посвященном одному из главных государственных праздников в стране, символу национального единения.

Для этого необходимо записать на видео свой танец на песню Сергея Паради «Моя Россия, моя страна», сделать пост, опубликовав его на своей странице (или родителя, педагога, учреждения) в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #Россиякдш, указав регион, имя/фамилию, название коллектива или учреждения. Приветствуются работы с большим количеством участников.

Экспертная комиссия выберет 20 лучших работ, которые войдут в общий видеоролик и будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников. РФ».

Объявление победителей — 3 июля 2023 года.

Миссия танцевального флешмоба — объединить молодежь страны, дать ей возможность заявить о себе и своем отношении к нашей Родине.

Организаторы проекта «Культура для школьников» — Министерство культуры РФ, Министерство просвещения РФ, Роскультпроект, ООГО «Российский фонд культуры».