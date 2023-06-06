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Общество

«Миссис Россия – 2023» стала жительница Дальнего Востока

Финал национального конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Россия мира – 2023» прошел в Москве. «Миссис Россия – 2023» стала жительница Дальнего Востока Наталья Оскар, сообщает ТАСС.

Фото: соцсети

«Миссис Россия – 2023» с правом выбора участия в любом международном конкурсе – Оскар Наталья», – объявил ведущий конкурса Валентин Форостяный.

«Миссис Россия мира – 2023» стала Алиса Голубева. Помимо титула победительница получила возможность представлять Россию на международном уровне – в конкурсе «Миссис мира – 2023». Титул «Миссис супермодель России» получила Екатерина Кудрявцева, «Миссис женщина Вселенной» стала Валентина Шаталова, а «Миссис Россия мира классик» – Олеся Миронова. Титул «Миссис Россия Европа» жюри присудило Юлии Шевченко, а титул «Миссис Россия Вселенная» – Алене Ярославцевой. Ольга Бурханова стала «Бабушкой России», Татьяна Другова – «Миссис Россия Grand», а «Достоянием России» – Светлана Котлова.

В номинации «Достояние России» также наградили многодетных мам, ставших финалистками конкурса. Приз зрительских симпатий конкурса получила Анастасия Саркисян.

В 2023 году в финал конкурса вышли 83 участницы из разных регионов страны, самой старшей из них – 62 года. 

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