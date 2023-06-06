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В возможности искусственного интеллекта в Пскове больше других верят программисты и дизайнеры – опрос

В том, что искусственный интеллект не справится с его рабочими обязанностями, убежден каждый четвертый пскович, причем старшее поколение разделяет такое мнение втрое чаще молодежи. Выше всего потенциал нейросетей оценивают программисты и дизайнеры, а тех, кто убежден в их бесполезности применительно к своей специальности, больше всего среди медсестер, менеджеров по логистике и врачей, сообщается в опросе SuperJob.

Псковичи пока не чувствуют особой конкуренции со стороны искусственного интеллекта. Каждый четвертый (24%) убежден, что нейросети не смогут выполнить даже малую часть его рабочих обязанностей, каждый пятый (21%) — что умные алгоритмы справятся максимум с десятой долей его работы. В среднем же россияне, которые готовы признать возможности компьютерного разума, оценивают потенциал ИИ в плане выполнения их должностных обязанностей на 31%.

В полной неспособности нейросетей выполнять их функции старшее поколение убеждено втрое чаще, чем молодежь до 24 лет (32% против 10%). В целом потенциал искусственного интеллекта мужчины оценивают выше женщин: среднестатистический представитель сильного пола считает, что новые технологии смогут выполнять 31% его работы, тогда как среди женщин этот показатель составляет только 26%. Больше других в возможности нейросетей верит также молодежь (в среднем 34%) и опрошенные с доходом менее 30 тыс. руб. (34%).

Убежденных, что нейросеть никак не поможет им в работе, больше всего среди медицинских сестер (43%), менеджеров по логистике (36%), врачей (31%). По средним оценкам медсестер, готовых признать, что в будущем без искусственного интеллекта не обойтись, ИИ справится с шестой частью их работы, по средним оценкам логистов и врачей — менее чем с четвертью их обязанностей (23 и 24 соответственно).

Выше всего потенциал искусственного интеллекта применительно к своей профессии оценивают программисты (по их средним оценкам, компьютерный разум сможет взять на себя 36% их типичных функций), дизайнеры (32%), PR-менеджеры и менеджеры по продажам (по 31%).
 

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