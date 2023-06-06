«Сибирский гостинец» возобновляет работу в Моглино Псковской области

13:37, 06 июня 2023, ПАИ

О развитии особой экономической зоны «Моглино» рассказал на пресс-конференции в медиацентре ПАИ генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Моглино» Антон Яковлев.

«Что хотелось бы отметить, губернатор в своём отчёте упомянул те предприятия, которые начали сейчас работать. Я хотел бы добавить: немаловажно, что два из работающих предприятий – «Елме Мессер Рус» и «Титан-Полимер» –осуществляли свой запуск на том рубеже, когда были и ковидные ограничения, и санкции», – сказал Антон Яковлев.

Он подчеркнул, что считает немаловажным достижением, что эти два крупнейших, по его мнению, предприятия на Северо-Западе запустились именно в прошлом году. Антон Яковлев также напомнил, что «Титан-Полимер» запустил президент России Владимир Путин.

«Хотел бы отметить, что несмотря на то, что у наших резидентов были некоторые трудности с логистикой ввиду санкций, они [резиденты. – ПАИ] смогли преодолеть их. Например, предприятие «Сибирский гостинец» приостанавливало свою работу на время, но сейчас ее возобновляет, поскольку оргинизация нашла возможности дальше реализовывать свой проект», – подчеркнул Антон Яковлев.

Кроме этого, гость медиацентра рассказал, что на территории «Моглино» появился новый резидент – фирма «Скрининг-М», которое, по словам Антона Яковлева, сейчас активно развивается. «По нашей программе, которую мы предлагаем резиденту: сначала арендные площади для того, чтобы он начал своё производство, в настоящее время он приступил к проектным работам, завершил изыскательские работы для проектирования своего предприятия на территории ОЭЗ», – рассказал генеральный директор «Моглино».

Предприятие, как отметил гость медиацентра, будет производить ТЭС-системы для гражданского обихода и Министерства обороны РФ.

Отметим, что губернатор Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии Псковского областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, подчеркнул, что фактический объём инвестиций по проектам резидентов «Моглино» уже составляет почти 15 миллиардов рублей.