«Экопром» добавил два населённых пункта для оказания услуги по вывозу отходов

16:41, 06 июня 2023, ПАИ

«Экопром» добавил два населённых пункта в Плюсском и Порховском районах для оказания услуги по вывозу отходов, сообщается в группе регоператора в соцсети «ВКонтакте».

С июня 2023 года вывоз мусора будет осуществляться в деревне Рассадники Порховского района 15 и 27 числа каждого месяца (места сбора: 57.708249 – 29.217932, 57.708560 – 29.222211).

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В деревне Пелеши Плюсского района в первую и третью среду месяца до конца октября 2023 года (место сбора у дома 43).

Способ сбора: мешковой.