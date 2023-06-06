«Экопром» добавил два населённых пункта для оказания услуги по вывозу отходов
«Экопром» добавил два населённых пункта в Плюсском и Порховском районах для оказания услуги по вывозу отходов, сообщается в группе регоператора в соцсети «ВКонтакте».
С июня 2023 года вывоз мусора будет осуществляться в деревне Рассадники Порховского района 15 и 27 числа каждого месяца (места сбора: 57.708249 – 29.217932, 57.708560 – 29.222211).
В деревне Пелеши Плюсского района в первую и третью среду месяца до конца октября 2023 года (место сбора у дома 43).
Способ сбора: мешковой.
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