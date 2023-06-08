От винта! Псковские випы поделились эмоциями от авиаперелётов

16:54, 08 июня 2023, ПАИ

Спикеры Псковского агентства информации предались воспоминаниям и поделились рассказами о своих авиаперелётах. Сложно ли переносить полёты, как скрасить время в самолёте и насколько сложно добираться до дальних регионов страны из Пскова – на эти и другие вопросы дали ответы гости ПАИ.

Начальник управления архитектуры и градостроительства правительства Псковской области Евгений Шапкин:

«Летаю часто, рейсом Псков – Москва практически каждые выходные. Мне так удобно. Неоднократно летал с семьёй в Сочи на несколько дней. Проблематичным в перелётах считаю задержки на лоукостере – остальное всё ерунда. И когда самолёт прилетает в Домодедово, хотелось бы, чтобы он подходил к рукаву, а не ждать автобус, а потом ещё ехать через весь аэропорт. То же самое и с посадкой. Особенно рано утром. В этом сложность. Я возвращался вчера утром и не знаю, что произошло, но мы заходили через рукав. Посадка была. Может быть, они поменяли бы что-то. Было бы здорово!»

Председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова:

«К перелётам отношусь отлично, мне комфортно и вовсе не страшно. Более того, я это люблю. Это большая экономия времени. Между поездом и самолётом всегда выберу самолёт. Тем более что все самолёты, которые летают из Пскова, достаточно комфортны: всегда предложат водички, по запросу дадут покушать. А на длинных рейсах и самолёты другие: кресла там удобнее и с обслуживанием всё хорошо. Я считаю, что развивать это направление надо, и для Псковской области нужно запускать как можно больше прямых авиасообщений, над чем мы, собственно говоря, и работаем. По комфортности все точки прилёта разные. Если мы прилетаем в Калининград, то мы попадаем в маленький аэропорт. Добираться на автобусе удобно, ведь там всё очень близко, мобильно, поэтому никаких неудобств не испытали. Конечно, есть такая проблема – автобусом довозят на большое расстояние. Здесь надо дорабатывать авиаперевозчикам. Но это, наверное, стоит дополнительных финансовых затрат».

Первый заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко:

«Я застал перелёты из Пскова ещё в 80-е годы. С родителями мы достаточно активно летали из нашего аэропорта в Великие Луки и в Москву, а из Москвы в Волгоград. Там у нас жили родственники. Так что я летаю на самолётах с пяти лет. Считаю, что это достаточно удобно, быстро, не надо сутками мучиться в поезде: до Москвы 12 часов ехать! У меня старший ребёнок уже больше года живёт в Москве, поэтому добираемся только на самолёте – очень удобно! Между прочим, в Москве дольше едешь до аэропорта, чем 55 минут летишь до Пскова. Единственное, очень ранний утренний рейс. В целом же радует, что наш аэропорт преображается, ремонтируют отдельные зоны, кафешка хорошая - становится лучше. А в самолёте все, что надо, – это удобные кресла. Особенно если ты летишь далеко. За час этого не поймёшь и не устаёшь. Так что всё зависит от уровня комфортности в салоне. Чтобы скоротать время, обычно читаю книгу».

Заместитель председателя Псковской региональной общественной организации «Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» Алёна Петрова-Иньковская:

«Летать очень нравится. Правда, если отправляемся в отпуск, то едем машиной. Нам так удобнее, поскольку мы охватываем больше регионов и городов. Плюс у меня муж тоже инвалид-колясочник, и нам так удобнее. Если это касается работы, фестивалей – удобнее самолётом. Летать не боимся. Во время полёта, как правило, слушаю музыку. Единственное, что из нашего региона очень трудно куда-то улететь. Приходится или из Москвы, или из Санкт-Петербурга лететь.

Однажды, во время перелёта из Хельсинки в Германию, мы приземлились очень жёстко. А в Германии у нас была пересадка на Париж. И когда мы ещё эмоционально не отошли от посадки, нам сказали, что будет женщина-пилот. Тогда мы подумали: сейчас, наверное, бабахнет! Но на удивление это была наша самая мягкая и лучшая посадка.

Летаю либо с командой, либо с супругом, и у нас идёт сопровождение, как у маломобильной группы населения. Мы проходим зелёный коридор отдельно: не стоим в очередях, а регистрацию проходим как по бизнес-классу. Мы первыми садимся в самолёт и последними из него выходим. Не было никогда никаких трудностей. Мы приезжаем за два часа, идём на регистрацию, потом гуляем по аэропорту, если это незнакомое место. Можем что-то купить, попробовать, отдохнуть перед рейсом. С Псковским аэропортом всё складывается нормально – мы летали в Москву и в Сочи. Для нас всё доступно и замечательно».

Спортсмен, призёр межрегионального спортивного фестиваля среди инвалидов Валерий Гаврилов:

«Летаю самолётами не очень часто – раза два в год. Но мы всегда летаем из Пулково. Из Пскова никуда не летал. У нас есть трудности: в Крым, Калининград и в Москву не улететь было. Летают самолеты редко и не на все направления. Сейчас в Москву почаще рейсы. Поначалу было проблематично разобраться, куда надо идти в аэропорту. Потом оказалось, что у них есть специальный кабинет для маломобильных людей. Там уже помогли. Сейчас уже понимаешь, что и куда, и вопросов нет.

А вообще, нравится летать, потому что на юг добираться всего три часа – и ты там, а на поезде 50 часов! Во время перелёта в основном сплю, бывает, в телефоне что-то смотрю. Главное, чтобы был хороший попутчик и интересная книга».

Начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения комитета по здравоохранению Псковской области Любовь Варфоломеева:

«Летаю со студенческих лет. Это достаточно удобный, комфортный вид транспорта. Три года я жила и работала на Новой Земле, и единственной возможностью попасть на Большую землю были самолёты. Самое длинное моё авиапутешествие – это поездка на Кубу: тринадцатичасовой беспересадочный рейс. Из псковского аэропорта ни разу не летала.

Сейчас основные точки, куда я езжу, – это Санкт-Петербург и Москва. И здесь достаточно хорошее железнодорожное сообщение обеспечивают «Ласточки». Хвалят и самолёт в Москву. Но тут дело не в самом виде транспорта, а в том, что потом долго приходится добираться из аэропорта. Неудобная логистика. В полёте я читаю, причем книги в бумажном варианте. Для меня важны комфортные попутчики. Касаемо еды: на коротких авиарейсах это не имеет значения, а на больших – питание достойное».

Руководитель организации «Экспертный клуб: Псковский регион» Илья Стрелков:

«Летаю всю свою жизнь, и со мной не было ни одного происшествия. Я говорю не про крушения, а про заминки. Всё проходит гладко, системно. Ведь самолёты – это очень быстрый и надёжный вид транспорта. Тем более что авиасообщение в Псковской области стремительно развивается. Три-четыре года назад я впервые прилетал из Москвы – впечатление было так себе от аэропорта. А в прошлом году летал в Сочи – всё было очень быстро, удобно и комфортно. Сейчас я вижу, что у нас идут позитивные изменения, и в этом большая заслуга губернатора. Ситуация в плане улучшения инфраструктуры аэропорта заметно меняется – это положительная тенденция.

В самолёте для меня важна комфортная обстановка. Хотелось бы поспать, но у меня, к сожалению, не получается. Я скачиваю книгу или фильм, чтобы отвлечься».

Председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачёва:

«С детства не летала, в основном ездила на поездах, поскольку у нас были родственники в Молдавии. Как стала летать, поняла, что надо пользоваться этим. Теперь по работе летаю очень много, потому что профсоюз – это очень активная организация, которая стремится не только показать нашу родину во всей красе, но и нас обучать. Сейчас просто прорыв: только что летала в Машук, на днях уже вылетать в Новосибирск, а 25 июня наша организация приглашена на семинар, который будет проходить в Сочи. Как председатель Псковского облсовпрофа, Игорь Олегович Иванов развивает просветительскую тенденцию, и мы уже третий год по обмену опытом летаем в Калининград.

Я просто горжусь Псковской областью, её руководством, которое беспокоится о развитии этого транспортного направления. Раньше были перебои на рейсы в Москву, да и время вылета не очень удобное. Но я думаю, что все вопросы можно урегулировать. Спрашивала москвичей, посетивших Псков, – они просто балдеют! Мало того что город красивый, так ещё и такая доступность хоть до Питера, хоть до Москвы!

В самолёте стараюсь выбрать хорошее место и беру очки для сна. Так я чувствую себя комфортнее, расслабляюсь и отдыхаю, дремлю, готовлюсь к встрече с тем местом, куда я еду».