Приёмная кампания стартовала в ПсковГУ

15:43, 06 июня 2023, ПАИ

В Псковском государственном университете стартовала приёмная кампания. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Подать документы на поступление лично можно уже сейчас, при помощи единого портала Госуслуг – с 20 июня. По результатам ЕГЭ заявления будут приниматься до 25 июля.

В 2023 году приёмная кампания в ПсковГУ проводится на программы среднего профессионального образования, программы бакалавриата, специалитета и магистратуры, и программы аспирантуры на очную, очно-заочную и заочную формы обучения (аспирантура – только на очную форму обучения).

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Исходной базой для планирования приёмной кампании являются контрольные цифры приёма, установленные университету, которые составили 920 мест (в 2021 году – 600 мест, в 2022 году – 773 места) очной формы обучения на программы бакалавриата и специалитета и 285 мест на программы СПО (в 2021 году – 240 мест, в 2022 году – 390 мест).

«В основном увеличение госзаказа произошло за счёт роста числа мест на направления в сфере инженерных наук, экономики, права и управления», – объяснили в ПсковГУ.