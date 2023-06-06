Бронзу завоевала юная псковичка на международном турнире по спортивной аэробике
Бронзовую медаль завоевала ученица псковской спортивной школы «Бригантина» Виктория Зайцева на международном турнире по спортивной аэробике «Петра творенье», который прошёл в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.
В международном турнире участвовали спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Пскова, Самарской, Ленинградской областей, а также из Казахстана и Белоруссии.
Виктория Зайцева соревновалась в возрастной категории «восемь лет», её соперницами стали 33 участницы.
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