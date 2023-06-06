Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Бронзу завоевала юная псковичка на международном турнире по спортивной аэробике

Бронзовую медаль завоевала ученица псковской спортивной школы «Бригантина» Виктория Зайцева на международном турнире по спортивной аэробике «Петра творенье», который прошёл в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Фото из телеграм-канала администрации Пскова

В международном турнире участвовали спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Пскова, Самарской, Ленинградской областей, а также из Казахстана и Белоруссии.

Виктория Зайцева соревновалась в возрастной категории «восемь лет», её соперницами стали 33 участницы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 июня 2023

Бронзу завоевала юная псковичка на международном турнире по спортивной аэробике
05 июня 2023

Спортивная площадка для сдачи ГТО появится в Пыталовском районе

05 июня 2023

На фестивале сапсёрфинга спортсмены смогут получить спортивные разряды

05 июня 2023

Псковских полицейских поздравили с праздником и наградили
05 июня 2023

Чемпионаты органов ФСБ России Северо-Западного федерального округа пройдут в Псковской области
05 июня 2023

Трём псковичкам присвоили звание «Мастер спорта России по спортивной аэробике»
05 июня 2023

Великолукские студенты стали первыми на баскетбольном турнире АСБ
05 июня 2023

Около 100 человек примет участие в первенстве Пскова по велоспорту

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...