Российское общество «Знание» продлевает прием заявок на просветительскую награду до 26 июня

16:26, 06 июня 2023, ПАИ

Российское общество «Знание» продлило прием заявок на соискание просветительской награды «Знание. Премия — 2023» на три недели. Номинировать себя, другого человека, проект или компанию можно до 26 июня на сайте premiya.znanierussia.ru. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В этом году интерес к премии значительно возрос: на нее уже подано более 8 тысяч заявок со всей страны. Благодаря появлению новых номинаций на награду могут претендовать просветители из самых разных сфер.

В этом году лауреаты премии будут определены в 17 номинациях — их стало на 4 больше, чем в прошлом году. Среди новых — «За вклад в просвещение в сфере «Спорт и ЗОЖ» и «За вклад в просвещение в сфере «Международные отношения». Номинация «За вклад в просвещение в сфере «Экономика и бизнес» была расширена и теперь также включает в себя сферу права. Кроме того, в Год педагога и наставника была учреждена особая номинация — «Наставник года». С полным списком можно ознакомиться на сайте премии.

«Мы в очередной раз отмечаем активность россиян, и в этом году получили более 8 тысяч заявок из всех 89 регионов страны — цифра уже превысила показатели прошлого сезона. Важно, что из них более тысячи — это наставники, выдвинутые в новой, особой номинации в рамках Года педагога и наставника. Это люди, которые благодаря своим знаниям и опыту помогают другим, особенно молодежи, добиваться профессиональных успехов. Задача награды «Знание. Премия» — рассказать о заслугах этих удивительных людей, наставников и просветителей», — рассказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Подать заявку в 2023 году соискатели могут в 14 номинациях — в них голосованием почетного жюри будут определены лучшие просветители и просветительские проекты, а также лучшая просветительская компания.

Победители еще в двух номинациях — «За общий вклад в просвещение» и «За общий вклад в просвещение по версии слушателей» — будут выбраны среди всех номинантов шорт-листа голосованием почетного жюри и интернет-пользователей соответственно.

Лауреаты номинации «За общий вклад в просвещение по версии детей и подростков «Выбор первых», которая была учреждена в 2023 году Российским движением детей и молодежи «Движение первых», будут определены симпатиями подрастающего поколения.

Торжественная церемония вручения награды пройдет в ноябре в Москве.

«Знание. Премия» — главная просветительская награда страны, которая была учреждена в 2021 году для признания достижений российских педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки и других деятелей просвещения, а также чтобы отметить просветительские проекты и компании из разных сфер.

Лауреатами награды «Знание. Премия» становятся просветители, просветительские проекты и компании, завоевавшие высокие оценки экспертов и почетного жюри, а также симпатии зрителей. В прошлом году премия собрала свыше 6 тыс. заявок из 86 регионов России. Над отбором номинантов и лауреатов работали 673 члена экспертного совета и экспертной комиссии и 46 членов почетного жюри.

Российское общество «Знание» — крупнейшая в стране современная просветительская организация, которая ежегодно проводит сотни мероприятий для молодежи по всей России: организует тысячи выступлений выдающихся людей из сфер культуры, искусства, науки, истории, проводит научные баттлы, конкурсы, викторины, снимает фильмы и помогает лекторам в нашей стране быть услышанными и найти свою аудиторию.