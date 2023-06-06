Проходить маммографическое обследование рекомендуют псковским женщинам

22:47, 06 июня 2023, ПАИ

Псковским женщинам необходимо проходить маммографическое обследование. Такую рекомендацию дал дерматоонколог, маммолог Павел Алексеенко в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Обследование на выявление рака молочной железы нужно проходить с 40 лет. Выполняется оно раз в два года. «Если выявляются какие-то подозрительные очаги, то обычно назначается ещё и УЗИ молочных желёз. Уже в комплексе эти два исследования могут показать, что это за образования и что необходимо делать», – отметил специалист.

По словам Павла Алексеенко, по статистике, рак молочной железы занимает лидирующее место по заболеваемости и входит в пятёрку самых опасных злокачественных опухолей как в России, так и во всём мире.

«Если мы выявляем рак молочной железы и это не метастатическая форма, если нет никаких метастазов, то в целом выживаемость может достигать 85-90 и практически 100 %. Если метастатическая форма, то пятилетняя выживаемость составляет 30-50 % в зависимости от наличия метастазов и в какой орган они попадут. Здесь всё зависит от стадии», – подчеркнул специалист.

Он добавил, что за последние несколько лет прогресс в лечении данного онкологического заболевания колоссальный. «Постоянно появляются новый препараты, новые опции для пациентов, в случае если какие-то препараты становятся неэффективными. Псковским женщинам всё доступно», – заключил Павел Алексеенко.