Выставка «Голубым и зелёным» московского художника-иллюстратора откроется в Пскове 9 июня

21:44, 06 июня 2023, ПАИ

Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова приглашает на открытие выставки «Голубым и зелёным» московского художника-иллюстратора Юлии Касьяновой. Открытие выставки пройдёт 9 июня в 17:00 в фойе третьего этажа (Псков, Профсоюзная, 2). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе библиотеки.

На выставке будут представлены графические и живописные работы, послужившие основой для иллюстраций книг русских писателей, зарубежных сказок, собственных авторских книг, а также серия о Московском архитектурном институте.

«Творчество Юлии Касьяновой, независимо от выбранной в конкретной работе темы и техники, всегда наполнено ощущением лёгкости и свежести. Отчасти это результат отсутствия в сценах лишних бытовых деталей. Каждая её иллюстративная или свободная станковая работа содержит только самое основное. Зритель получает общее впечатление о персонаже, местности или событии, видит только главные предметы, без которых сюжет был бы неясен. Ещё в детстве Юлия увлеклась творчеством Клода Моне, и, возможно, в этом увлечении кроется импрессионистическая манера обобщения», – отметили в библиотеке.

В библиотеке подчеркнули, что в цветовой гамме Юлии Касьяновой преобладают голубые и зелёные тона, то углублённые сиренево-розовым, то служащие фоном для охры. Тем самым они дают при соприкосновении с произведением, с одной стороны, ощущение свежести впечатления, а с другой, будто «остужают» временем и цветом сиюминутные мысли и действия.

«Лёгкая, неплотная манера письма с просвечивающим грунтом или большая свободная бумажная поверхность в коллаже – характерные черты произведений Юлии Касьяновой. Её творчество, даже если оно относится к иллюстрированию классики, сплетается из туманного утра, студенческих воспоминаний, вечерних сумерек, деревенских просторов и блаженного уединения. Жизнь за городом, в Подмосковье, определяет в её картинах медитативное состояние покоя», – рассказали сотрудники библиотеки.

В 2014 году Юлия Касьянова закончила МАрхИ (Московский архитектурный институт), работала помощником архитектора. В 2021 году вошла в шорт-лист Международного фестиваля иллюстрации МОРС. В 2022 году защитила диплом по иллюстрации в Институте графики и искусства книги имени В. А. Фаворского (Полиграф).