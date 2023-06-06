Гдовская библиотека проверила знания школьников о Пушкине

18:27, 06 июня 2023, ПАИ

В Гдовской районной библиотеке прошли мероприятия для школьников, посвящённые дню рождения Пушкина, сообщает газета «Гдовская заря».

Ребята помладше участвовали в литературном квесте «У Лукоморья». На разных станциях девчонки и мальчишки должны были показать свои знания творчества поэта и нехитрые умения. Например, на станции «Золотая рыбка» с закрытыми глазами нужно было приделать хвост к золотой рыбке или сложить целое стихотворение из разрезанных на кусочки предложений. За каждый верный ответ ребята получали печенье в виде рыбки.

Все дети справились достойно, показали прекрасные знания сказок и стихов поэта и получили заслуженные подарки.

В завершение дня в библиотеке подвели итоги поэтического конкурса «О городе родном с любовью».