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Общество

В Пушкинских Горах состоялось посвящённое Пушкину творческое мероприятие

6  июня в Пушкинских Горах состоялось творческое мероприятие «Дорога к Пушкину – наша общая дорога!», сообщает газета «Пушкинский край».

Фото газеты «Пушкинский край»

Гости Пушкиногорья посетили выставочные залы научно-культурного центра и побывали в музейном комплексе «Бугрово», где для них состоялись мастер-классы. Сотрудники Пушкинского заповедника провели для участников проекта фольклорную программу «Деревенский Пушкин».

Завершилась программа литературно-музыкальной композицией «Читаем Пушкина». У водяной мельницы в деревне Бугрово прозвучали стихотворения Пушкина и о Пушкине на русском, литовском, иврите и других языках. Замечательное музыкальное сопровождение мероприятия подарил Арсений Зимин, лауреат всероссийских и международных музыкальных конкурсов, двукратный лауреат премии «Юные дарования Псковщины», двукратный лауреат конкурса «Молодые дарования России».

В программе приняли участие представители таких образовательных учреждений Псковской области и национальных объединений, проживающих на территории нашего региона, как Печорская районная общественная организация «Этнокультурное общество народа сето» (ЭКОС), лингвистическая гиназия г. Печоры, Псковская региональная общественная организация «Сакта», Псковская областная общественная организация «Литовское культурно-творческое общество «Гинтарас», учащиеся школ города Острова, Псковский областной еврейский благотворительный центр «Хэсэд Ицхак», Поморская старообрядческая община города Пскова, Псковская региональная общественная правозащитная организация «Армянская община «Урарту», ансамбль «Казачата».

Участники программы возложили цветы к могиле А. С. Пушкина, читали стихи великого поэта на русском и национальных языках представителей диаспор – на литовском, таджикском, эстонском. В конце программы был развёрнут государственный флаг Российской Федерации.

Добавим, что мероприятие реализует Псковский областной центр народного творчества при поддержке комитета по культуре Псковской области, партнёр проекта – Пушкинский заповедник. Впервые программа была проведена 10 июня 2022 года.

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