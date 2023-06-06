Около 20 псковских школьников приняли участие во Всероссийском фестивале «Движение первых»

21:01, 06 июня 2023, ПАИ

Псковская делегация приняла участие в фестивале Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых», который прошёл в Москве на площадке Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Регион на фестивале представили 19 школьников в возрасте от 14 до 17 лет из Пскова, Великих Лук и большинства муниципалитетов. Это лидеры регионального отделения «Движение первых», а также ребята из Печорской школы-интерната.

Всего в мероприятиях фестиваля в онлайн- и офлайн-форматах приняло участие свыше 5 миллионов ребят по всей стране. В программе кроме концертов, флешмобов и других мероприятий развлекательного характера был представлен образовательный блок: дети принимали участие в обучении, мастер-классах и дискуссиях. Кроме того, участники фестиваля встретились и пообщались с известными людьми.

«Для наших ребят это был уникальный опыт. На фестивале они завели новые знакомства и привезли много идей, которые будут обсуждаться и реализовываться на площадках первичных организаций – в общеобразовательных школах, в школах искусств и домах культуры», – рассказала руководитель отделения «Движения первых» в Псковской области Екатерина Родина.

Отметим, ранее в псковском Детском парке прошёл региональный фестиваль движения, в рамках которого ребята поиграли в настольные игры, приняли участие в мастер-классах по кожевенному ремеслу, письму пастелью и других мероприятиях. Кроме того, в рамках фестиваля прошёл конкурс рисунков «Псков – любовь».

Российское движение детей и молодёжи «Движение первых» образовано по распоряжению президента РФ Владимира Путина. Деятельность движения направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также на профессиональную ориентацию детей.

В Псковской области реализация проекта проходит под контролем губернатора Михаила Ведерникова. При его поддержке в регионе уже открылись первые отделения. Сейчас группы активистов формируются во всех муниципалитетах региона. Ребята внимательно следят за федеральной повесткой движения и занимаются проектной деятельностью.