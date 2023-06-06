Комплексное развитие Талабских островов обсудили на круглом столе в медиацентре ПАИ. Главное
Круглый стол «Комплексное развитие Талабских островов: реальность и возможности» прошёл в медиацентре ПАИ в рамках еженедельного бизнес-проекта.
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
-
Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
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Фото: Андрей Степанов
Главное:
- в развитии островов точка отсчёта – интересы местных жителей;
- Талабские острова – это не заповедник, не зоопарк и не анклав, это в первую очередь дом для местных жителей;
- необходимо найти точки сосуществования талабцев и туристов;
- нужен реестр предпринимателей, заинтересованных в развитии Талабских островов и готовых не только требовать от властей инфраструктуру, но и участвовать в её развитии;
- есть несколько вопросов, которые требуют решения, но регулируются они отчасти федеральным законодательством: например, надо дать возможность местным жителям ловить рыбу (сейчас квоты «зажаты»), а ещё лучше – сделать возможным введение курортного сбора;
- «Дайте людям работу». Надо предложить местным жителям условия, в которых им будет интересно заниматься бизнесом;
- на острова запланирован выезд пула экспертов для определения прикладных механизмов и инструментов развития территории;
- районные власти приглашают бизнес к сотрудничеству и ждут предложений и соучастия.
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