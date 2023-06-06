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Общество

Комплексное развитие Талабских островов обсудили на круглом столе в медиацентре ПАИ. Главное

Круглый стол «Комплексное развитие Талабских островов: реальность и возможности» прошёл в медиацентре ПАИ в рамках еженедельного бизнес-проекта.

  • Круглый стол «Реальности и возможности комплексного развития Талабских островов»
    Фото: Андрей Степанов
  • Круглый стол «Реальности и возможности комплексного развития Талабских островов»
    Фото: Андрей Степанов
  • Круглый стол «Реальности и возможности комплексного развития Талабских островов»
    Фото: Андрей Степанов
  • Круглый стол «Реальности и возможности комплексного развития Талабских островов»
    Фото: Андрей Степанов
  • Круглый стол «Реальности и возможности комплексного развития Талабских островов»
    Фото: Андрей Степанов
  • Круглый стол «Реальности и возможности комплексного развития Талабских островов»
    Фото: Андрей Степанов
  • Круглый стол «Реальности и возможности комплексного развития Талабских островов»
    Фото: Андрей Степанов
  • Круглый стол «Реальности и возможности комплексного развития Талабских островов»
    Фото: Андрей Степанов
  • Круглый стол «Реальности и возможности комплексного развития Талабских островов»
    Фото: Андрей Степанов
  • Круглый стол «Реальности и возможности комплексного развития Талабских островов»
    Фото: Андрей Степанов
  • Круглый стол «Реальности и возможности комплексного развития Талабских островов»
    Фото: Андрей Степанов
  • Круглый стол «Реальности и возможности комплексного развития Талабских островов»
    Фото: Андрей Степанов
  • Круглый стол «Реальности и возможности комплексного развития Талабских островов»
    Фото: Андрей Степанов
  • Круглый стол «Реальности и возможности комплексного развития Талабских островов»
    Фото: Андрей Степанов
  • Круглый стол «Реальности и возможности комплексного развития Талабских островов»
    Фото: Андрей Степанов

Главное:

  • в развитии островов точка отсчёта – интересы местных жителей;
  • Талабские острова – это не заповедник, не зоопарк и не анклав, это в первую очередь дом для местных жителей;
  • необходимо найти точки сосуществования талабцев и туристов;
  • нужен реестр предпринимателей, заинтересованных в развитии Талабских островов и готовых не только требовать от властей инфраструктуру, но и участвовать в её развитии;
  • есть несколько вопросов, которые требуют решения, но регулируются они отчасти федеральным законодательством: например, надо дать возможность местным жителям ловить рыбу (сейчас квоты «зажаты»), а ещё лучше – сделать возможным введение курортного сбора;
  • «Дайте людям работу». Надо предложить местным жителям условия, в которых им будет интересно заниматься бизнесом;
  • на острова запланирован выезд пула экспертов для определения прикладных механизмов и инструментов развития территории;
  • районные власти приглашают бизнес к сотрудничеству и ждут предложений и соучастия.

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