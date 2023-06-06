Комплексное развитие Талабских островов обсудили на круглом столе в медиацентре ПАИ. Главное

21:31, 06 июня 2023, ПАИ

Круглый стол «Комплексное развитие Талабских островов: реальность и возможности» прошёл в медиацентре ПАИ в рамках еженедельного бизнес-проекта.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов





























Главное: