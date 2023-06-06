Очередные обучающие семинары проведут псковские налоговики 7 и 8 июня

22:20, 06 июня 2023, ПАИ

УФНС России по Псковской области продолжает проведение информационно-обучающих семинаров и вебинаров, в рамках которых налогоплательщики получают информацию об особенностях единого налогового счёта (ЕНС), введённого с 1 января 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба налоговой службы.

Так, 8 июня сотрудники регионального налогового управления проведут онлайн-вебинар на тему ЕНС, в ходе которого в том числе подробно расскажут о том, как вернуть переплату по ЕНП, если на едином налоговом счёте образовалось положительное сальдо.

Начало вебинара в 11:00. Подключиться к онлайн-мероприятию можно по ссылке.

Напомним, вернуть переплату можно на основании заявления о распоряжении, которое налогоплательщику нужно подать в налоговый орган по месту своего учёта:

либо на бумажном носителе (по почте или лично);

либо в электронной форме по ТКС;

либо через личный кабинет;

либо в составе налоговой декларации по форме 3-НДФЛ.

Документ должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью налогоплательщика. Если положительное сальдо ЕНС меньше суммы, заявленной к возврату, деньги возвращаются в пределах положительного остатка.

Кроме того, 7 июня встреча-семинар с налогоплательщиками на тему ЕНС пройдёт в Новоржеве по адресу ул. Германа, д. 55 (администрация Новоржевского района, актовый зал), начало мероприятия в 11:00.

Напомним, налоговые органы Псковской области еженедельно проводят обучающие семинары и вебинары для налогоплательщиков на данную тематику. Ознакомиться с графиком мероприятий, а также узнать о месте проведения или получить ссылки для подключения можно здесь.